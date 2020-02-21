新型冠狀病毒　於6道縣新增8宗確診案例

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新型冠狀病毒確診案例持續增加，20日除郵輪相關案例外，於6道縣又增加了8宗案例。

福岡市表示，居於該市的60多歲男女2人受到確診，2人為夫妻，最近並未前往海外。

札幌市有1名40多歲男性市內居民確診感染，他與18日確診的北海道第3位感染者同樣負責「札幌雪祭」事務工作。

相模原市則有1名於相模原中央醫院住院中的80多歲男性確診感染。前些日子確診死亡的女性案例曾於該院住院過，且該院亦有女性護理師確診感染，該女性護理師負責照護20日確診的80多歲男性，以及19日確診的70多歲男性的房間。相模原市推估可能有院內感染的情形。

沖繩縣有1名居住在豐見城市的80多歲男性確診，他是縣內第3名感染者，具有糖尿病等基礎疾病，目前住院中，屬於輕症。他未到過中國，也未與郵輪旅客進行接觸，沖繩縣推估可能有社區感染的情形。

千葉縣有1名居於縣內的70多歲女性確診感染，為千葉縣第7人。症狀尚屬輕微，發病前2週未曾到過海外。

名古屋市有1名居於市內的80多歲男性確診感染。

橫濱市有1名居於市內的女性確診感染，她是已確診感染的計程車司機的妻子。



福岡市高島宗一郎市長在記者會中說明該市的新型冠狀病毒概況，2020年2月20日上午，福岡市政府

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