「接下來1～2週是緊要關頭」：因應新型冠狀病毒的專家會議――日本政府將在2月25日制定基本方針

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為預防新型冠狀病毒在日本國內的傳染擴散，日本政府於2月24日召開了專家會議。該會議公開表示看法：「接下來1～2週是緊要關頭，將決定傳染會急速擴散還是逐漸減少。」

專家會議更呼籲，感冒等輕微症狀請在家休養，但若發燒超過37.5度持續4天以上，請勿忍耐，務必聯絡各個都道縣府設置的「歸國者・接觸者諮詢中心」，更表示「即使非常擔心是否感染新型肺炎，還是希望不要直接前往醫療機構就診。」

該會議的副主席尾身茂（地域醫療機能推進機構理事長）在記者會上提出訴求：「目前是傳染擴散期，即使沒有出現症狀，還是減少參加自助式宴會或飲酒聚會，盡量避免讓自己長時間處於伸手即可觸碰到他人的群聚環境之中。」

該會議針對日本政府將在2月25日制定的綜合性基本方針之內容進行討論。根據日本厚生勞動省表示，會議對於如何預防某部份患者的群聚感染一再發生，以及因應長期治療期間該如何確保病床數目交換意見。

日本厚生勞動大臣加藤勝信在會議一開始即強調：「目前非常重要的是，盡可能地在這個時期抑制患者增加的速度。」他更表示：「為因應今後病患人數的大幅增加，現在正是整備醫療支援體系的時期。」

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