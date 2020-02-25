檢疫官員出現新的感染案例：曾在遊輪上進行檢疫相關業務――厚生勞動省

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厚生勞動省在2月24日公布，曾在爆發新型冠狀病毒群聚感染的遊輪「鑽石公主號」上擔任檢疫工作的檢疫官與該省職員共計2人，確診感染新型病毒。2人都因爲出現發燒等症狀而入院治療中，目前正在調查是否有密切接觸者。

對於參與該船檢疫工作的狀況，之前已確診的是任職於橫濱檢疫所的男性檢疫官等4人感染病毒。如此一來，政府人員的感染者增為6人。

根據厚生勞動省表示，新確診的檢疫官為50多歲的男性，從2月3日開始就在船上從事檢疫工作，2月18日表示出現身體倦怠感。而同省的職員則為40多歲的男性，從2月15日起在船上擔任檢疫相關行政事務，協同2月20日確診的另一位該省職員和內閣官房職員，3人一起處理工作業務。

另一方面，2月24日北海道在江別市新確診了50多歲的男性公立學校教師等人，共計4名感染新型病毒。該男性教師任職的學校暫時停課到3月6日。北海道政府也公布了2月23日確診的70多歲男性病患是住在愛別町的校車司機。

2月24日，東京都公布30～50多歲的男性上班族3人確診；石川縣公布50多歲女性和60多歲的男性確診；神奈川縣公布50多歲男性上班族確診；熊本市公布50多歲男性確診。

相模原市在2月22日曾公布住在市內的一家人4名都確診，2月24日公布其中的50多歲父親為JR東日本職員。根據JR東日本表示，他是在橫濱線相模原站任職的集團公司員工，並未負責旅客相關業務。

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