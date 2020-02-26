80多歲的男性旅客死亡：「鑽石公主號」郵輪的第4名死者——新型肺炎

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日本厚生勞動省在2月25日表示，爆發新型冠狀病毒群聚感染的郵輪「鑽石公主號」上的日本旅客——住在東京都的80多歲男性在25日當天死亡。他感染了新型病毒，死因則是肺炎，為該船的第4名死者。

根據厚生勞動省表示，該男性患有糖尿病及相關症狀，2月9日被送往醫療機構就診，經X光檢查後確認為肺炎，10日確認感染了新型冠狀病毒，此後戴著氧氣罩持續接受治療。

關於該船的感染狀況，2名80多歲的日本旅客感染新型病毒後，於2月20日死亡。2月23日另1名80多歲的的日本男性亦死亡。厚生勞動省在25日表示，這位男性為該船旅客，身染新型病毒。

此外，檢查結果確認為陰性後下船的旅客983人之中，28人表示有發燒症狀，其中7人判斷為需要到醫療機關就診。而其中1名住在栃木縣的60多歲女性旅客，2月22日檢測確認為陽性，另外3人檢查結果則為陰性。厚勞省要求剩下的3人也接受病毒檢測。

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