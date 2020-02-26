郵輪下船後第2位感染新型病毒病患在德島確診：新確診共11人——新型病毒

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德島縣在2月25日表示，從爆發新型冠狀病毒群聚感染的郵輪「鑽石公主號」下船的旅客裡，有1名住在該縣內的60多歲女性確診感染病毒。在船上檢疫隔離後下船的旅客裡，繼栃木縣的女性之後，此為第2個確診病例，也是四國第1個新型病毒的感染者。

根據德島縣表示，該名女性與丈夫下船後，戴著口罩搭乘大眾運輸工具和轎車回到家中，其後並未出門。雖無發燒等症狀，但在本人的要求之下，2月25日該夫婦接受病毒檢測，丈夫的結果為陰性。因應栃木縣的感染病例，各地的保健所每天都會確認該郵輪下船旅客的健康狀態。

長野縣也在同日表示，該縣內首次確認60多歲的男性上班族感染了新型病毒。該男性2月14～17日到北海道出差，2月17～19日在東京出差，2月21日出現發燒症狀。

而在熊本市，已確診的20多歲女性護理師的60多歲母親，也宣布確診感染新型冠狀病毒。該名護理師在2月8日與朋友一同前往在福岡會議中心（マリンメッセ福岡）舉辦的演唱會，2月17日發病出現症狀。

此外，北海道出現20～70多歲的5名男女感染病毒，名古屋市也出現40～70多歲的3名女性感染者。2月25日共計新增11名的確診病例。千葉縣也公布該縣3名感染者出現症狀後，曾前往該縣市川市的運動健身俱樂部運動，縣政府目前針對該俱樂部的使用者和員工等密切接觸者約600人實施健康觀察。該健身俱樂部將暫停營業至3月3日。

另一方面，和歌山縣表示該縣相繼出現醫師和患者感染新型病毒的濟生會有田醫院（位於湯淺町），已完成員工和入院病患等共計474人的病毒檢測。除了5名先前已確診的病例之外，其他人的檢測結果全部為陰性。

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