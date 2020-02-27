函館市與東京都傳老年人死亡：死亡病例達7人──新型冠狀病毒　郵輪下船者新增2名陽性反應

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北海道知事鈴木直道於26日公布，1名居住於函館市的老年人於25日死亡，死亡後發現感染新型冠狀病毒。厚生勞動省也公布，1名居住於東京都內的80多歲男性確診案例於26日死亡。

國內確認的死亡病例，包括發生集體感染的郵輪「鑽石公主號」4名旅客在內，已達到7人。這也是北海道首次傳出死亡病例。

函館市方面對於死亡老年人的性別及年齡，表示基於「家屬意願」而無法公開。函館市指出，該名老年人於25日死於病毒性肺炎，隔日才確認新型病毒呈陽性反應。東京都指出，80多歲死亡男性本身患有糖尿病，於18日確診感染，死因為肺炎，傳染途徑不明。

北海道新增3宗確診案例，包括2名居住於新日高町的70多歲女性，以及1名正好於札幌市出差的大阪府40多歲男性上班族，北海道確診人數達39人。

千葉縣公布有2名郵輪下船旅客確診感染，於船內經過待機期間後下船的旅客確診案例達到4宗。1名以災害派遣精神醫療小組（DPAT）成員身分登船的醫師也確診感染。

此外，於26日確診感染的案例尚有：居於東京都內的3名70、80多歲男性；已確診感染的JR東日本相模原站站員的60多歲男性同事；長野縣首宗確診案例（60多歲男性）的50多歲妻子；名古屋市50～70多歲的5名男女；岐阜縣首宗確診案例，1名50多歲的男性。

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