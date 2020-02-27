職棒72場熱身賽不開放觀眾入場──因應新型冠狀病毒疫情擴大　包含正式比賽在內的首次決議

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日本棒球機構（NPB）與12個職棒球團於26日在東京都內召開緊急代表會議，決定為因應新型冠狀病毒疫情擴大，從下一場熱身賽舉辦的2月29日至3月15日為止，共72場熱身賽將改為無觀眾比賽，不開放觀眾入場。這是為因應安倍晉三首相的聲明「政府要求活動主辦者，今後2週大型活動請自主採取必要措施，包括停辦、延期或縮小規模」所採取的措施。NPB表示，職棒進行無觀眾比賽是首例，過去無論是正式比賽或暖身賽皆無前例。

職棒聯盟會長齊藤惇表示：「若是冠狀病毒持續擴大感染，將可能演變成國難。在思考職棒能做些什麼後，我們下了這個艱難的決定。」

至於3月20日即將開打的中央聯盟與太平洋聯盟的比賽，將由12球團代表與醫療專家等成立對策委員會，討論是否能如期舉行。委員會中也會商討教練、選手或球團關係人士出現感染者時的對策。



12個職棒球團代表召開緊急會議，2020年2月26日，於東京都港區



職棒聯盟會長齊藤惇（中央）發表剩下72場熱身賽改為無觀眾比賽，2020年2月26日，東京都港區

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