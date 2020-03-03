病毒對策用品手作指南＝因應口罩和消毒液的不足──地方自治體在網路上對抗新型肺炎

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由於新型冠狀病毒的感染擴散，各地的口罩和消毒液皆搶購一空，陷入商店內無法購買的窘境，地方自治體因此在網路上公布如何自行製作的指南說明。因為相繼接到當地居民的聯絡詢問，負責人員說：「希望大家知道自己也可以動手製作。」

大分縣健康維護支援課從本月上旬開始，在自家網頁上張貼了口罩的製作方法。材料是紗布料和口罩用鬆緊線，同時也說明了使用過後的消毒方法。除了日文之外，也有考慮到訪日外國人的需求，製作了英文、中文和韓文等版本。

2009年新型流感肆虐之際，亦曾面臨口罩不足的問題，當時也和現在一樣張貼了相同的口罩製作方法。該課職員說明：「面對新型流感的經驗發揮了作用，也有很多人手上沒有口罩就無法安心。」

奈良縣葛城市的健康增進課也因為許多市民都表示很難買到口罩，而在2月上旬於網頁上張貼了製作方法，同時也告知材料都在百元店即可購得。該課表示：「本課職員思考如何簡易製作口罩而搜集了許多資料。」

另一方面，和口罩一樣很難買到的消毒液，則可以稀釋家庭用的氯化漂白水後自行製作。預期擦拭門把和桌椅後可以殺菌清潔，但若弄錯使用方式，恐怕會導致事故發生。

和歌山縣御坊市和沖繩縣宮古島市在網頁上提醒使用氯系漂白水製作的消毒液時，必須注意勿直接接觸皮膚▽存放於嬰幼兒無法觸及之處▽若與酸性物質混合恐怕會產生有毒氣體──等等警語之後，介紹如何製作該類消毒液。御坊市的負責人員表示：「和歌山縣內相繼出現確診病例，市民都非常關心。因此我們也針對每個家庭發放記載了相同內容的傳單。」



大分縣政府網站上介紹的手工口罩（大分縣政府網站）



受新冠病毒疫情擴散影響，藥房口罩專賣區銷售一空，2月9日，東京都中央區

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