烈酒庫存稀少＝作為消毒液替代品而導致需求大增？──新型冠狀病毒

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由於新型冠狀病毒的感染擴散，酒精消毒液銷售一空的情況之下，高酒精濃度的波蘭伏特加「生命之水」也發生了庫存減少的現象。雖然烈酒被當成消毒液的替代品，導致需求急速上升，專家則強調「重點在於用水將病毒沖洗乾淨」，提醒洗手須仔細確實的重要性。

根據酒類進口商「Million商事」（ミリオン商事，位於東京都江東區）表示，生命之水的酒精濃度為96%，被認為是世界上酒精濃度最高的酒，常用於調製水果風味的雞尾酒，某些酒吧也有直接提供飲用。該社在過去１～２週的出貨暴增，高達往年的2倍以上，該社公關表示：「現在的情況讓本社不得不設下出貨限制」。

網路上流傳著使用生命之水製作消毒液的資訊，我們可以由此得知有人想要製作替代品。該社的負責人員感到有些困窘地表示：「庫存稀少讓長年以來的愛用者反而買不到，造成困擾，實在希望大家別再搶購。」

根據日本波蘭協會東京辦事處表示，在波蘭也會以生命之水代替酒精使用於消毒餐具，「我們認為用於消毒沒有什麼問題，而波蘭人對於需求大增應該也很高興吧。」

但由於生夢之水的揮發性高，曾因此引發火災事故，該辦事處提醒說：「使用時須多加小心注意。」

另一方面，針對執著於以酒精消毒的情況，新潟大學名譽教授鈴木宏則說：「實在不太推薦（以酒精消毒）。」他解釋說：「專業人士以外的民眾與其自行調製消毒液的替代品，即使只有水也無妨，不如仔細確實地洗手才是最重要的事。」



庫存減少的「生命之水」伏特加（截自「Million商事」網站）

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