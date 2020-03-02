正式展開的求職活動，籠罩在新型冠狀病毒的陰影之下──網路說明會所造成的疑惑與不安

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以預計在2021年春天畢業的大學3年學生為對象的企業說明會，已在3月1日正式開放舉行，但為了預防新型冠狀病毒的感染擴散，相繼取消了使用大型場地的共同說明會，在如此狀況之下，企業方面善用網路，確保與學生之間的接觸管道。對於學生和企業而言，由於面對面直接討論的機會減少，而顯示出他們的不安與疑惑，新型病毒的擴散未見減緩趨勢，讓正式展開的求職活動蒙上了一層陰影。

求職資訊網站「Mynavi」在3月1日舉行的網路共同說明會，約有250家企業參與。在位於東京都的會場內，從切分為約30個左右的小型攤位空間裡，負責招募的工作人員備足資料和影像，對著攝影機說明企業的相關營運內容。各公司在30分鐘的說明時間裡，會抽出約10分鐘，針對事先預約線上收看的學生，以線上對談的方式權充問答時間，亦可見到有人詢問「新型狀病毒對於招募選考活動的影響」。據聞約有6萬5千人申請參加該說明會。

Mynavi取消了直至3月15日為止預計在日本全國169個會場舉行的共同說明會，同時以各企業營運說明的錄製和播送為方針，整備相關體制。曾參與3月1日說明會的三井住友海上火災保險的招募人員表示：「為了速戰速決，絕對不能放過這個招募時期」，呈現一副持續透過網路積極接觸求職者的態勢。但不僅企業希望能面對面進行招募選考，求職的學生也透露心聲說：「對於無法當面盡情地詢問討論有些不安」（橫濱市男性大學生）。

日本經濟團體連合會放棄制定2021年春天就職之後的求職活動方針，首次由日本政府主導，規定3月開放舉辦招募說明會，6月舉行筆試和面試，而正式的內部錄取則必須等到10月之後。隨著人力資源的缺乏，持續呈現求職學生的賣方市場，但是若肺炎問題持續擴大，恐怕會波及招募選考的日程，造成原先的規劃變更。日本Recruit Career的就職未來研究所（リクルートキャリア就職みらい研究所）的所長增本全表示，為了確保錄取人數，「重新制定招募選考日程的情況可能會繼續擴大」。



參加「Mynavi」主辦的網路共同說明會的企業人士，2020年3月2日，東京都內

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