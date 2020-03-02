檢討中國國家主席習近平的訪日行程是否延期──以預防新型肺炎為優先，日、中政府本週內將做出決定

Newsfrom Japan

中國國家主席習近平於4月上旬將以國賓身份訪日的行程，尚在持續調整磋商之中，目前得知日本和中國政府正在檢討是否延期，由於新型冠狀病毒在兩國境內持續蔓延，因此判斷須以防疫應對措施為優先。數名日本政府相關人士已在3月1日證實此消息，兩國政府預計在本週內做出最終決定。

關於中國國家主席習近平的訪日之行，日本首相安倍晉三曾在2月29日的記者會上說明：「目前尚未變更預定行程，但必須獲得豐碩成果，並且在日本和中國之間緊密地相互溝通。」因此出現習近平的訪日之行有可能延期的看法。

對此，日本政府高層指出：「雖然還未決定，新型肺炎的走向將會影響習近平的訪日之行。」另一位政府相關人士也透露：「以常識來看，（4月訪日）相當困難。」

若訪日延期，一般認為會等到東京奧運和帕運結束，將時間調整到今年秋天之後。

日本政府為了防止病毒感染，首相被迫嚴陣以待，要求小學、中學和高中等學校「全國同時停課」。而中國全國人民代表大會也決定延期，疫情尚未見到減緩的趨勢。

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