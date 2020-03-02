日本政府將在北海道北見市等嚴重感染地區發放口罩──預計在3月10日完成第2波對應措施的檢討規劃
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3月1日，日本政府於首相官邸召開新型冠狀病毒感染症對策本部的會議，對於在北見市等北海道境內感染擴散嚴重的地區，決議採取發放口罩的方針。另一方面，日本首相安倍晉三在會議上向各部會閣員指示，以3月10日為目標，完成針對第2波緊急對應措施的檢討與規劃。
北海道在2月28日宣布進入緊急狀態，向當地居民呼籲減少外出。根據北海道表示，直至3月1日，北海道有72名確診病例，其中可以得知北見市有8名感染者。
日本首相在會議中提到北海道的狀況表示：「為了預防感染，口罩特別重要，因此政府將會把一次大量採購的口罩，送到北海道已可見到感染擴散之中的市町村居民手上。」
發放口罩是基於國民生活安定緊急措施法實施，由日本政府指示相關製造業者提供，購買必要的數量之後，再透過郵局配送到各個家庭。預計1個家庭發放約20個口罩左右。
緊急措施法制訂於受到第1次石油能源危機的1973年，該法明定若特定地區的民生相關物資供給困難，有影響居民的日常生活和當地經濟發展之虞的情況下，政府得以指示相關業者供給販賣。
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