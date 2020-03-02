日本政府將在北海道北見市等嚴重感染地區發放口罩──預計在3月10日完成第2波對應措施的檢討規劃

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3月1日，日本政府於首相官邸召開新型冠狀病毒感染症對策本部的會議，對於在北見市等北海道境內感染擴散嚴重的地區，決議採取發放口罩的方針。另一方面，日本首相安倍晉三在會議上向各部會閣員指示，以3月10日為目標，完成針對第2波緊急對應措施的檢討與規劃。

北海道在2月28日宣布進入緊急狀態，向當地居民呼籲減少外出。根據北海道表示，直至3月1日，北海道有72名確診病例，其中可以得知北見市有8名感染者。

日本首相在會議中提到北海道的狀況表示：「為了預防感染，口罩特別重要，因此政府將會把一次大量採購的口罩，送到北海道已可見到感染擴散之中的市町村居民手上。」

發放口罩是基於國民生活安定緊急措施法實施，由日本政府指示相關製造業者提供，購買必要的數量之後，再透過郵局配送到各個家庭。預計1個家庭發放約20個口罩左右。

緊急措施法制訂於受到第1次石油能源危機的1973年，該法明定若特定地區的民生相關物資供給困難，有影響居民的日常生活和當地經濟發展之虞的情況下，政府得以指示相關業者供給販賣。



在首相官邸召開的新型冠狀病毒感染症對策本部的會議上發表言詞的安倍晉三首相（左4），左邊為加藤勝信厚生勞動大臣，2020年3月1日，於首相官邸

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