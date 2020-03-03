輕微症狀者引起感染擴散？政府專家會議依據北海道的數據進行分析

Newsfrom Japan

3月2日，日本政府針對預防新型冠狀病毒感染擴散所召開的專家會議，分析了北海道──全區都有確診病例──的資料後表示：「輕微症狀的患者在感染擴散上扮演了重要角色」，特別是10～30多歲的年輕世代，感染病毒後並不會演變為重症，由於有很多與人接觸的機會，可能在不知不覺間便導致感染擴散。

根據該會議表示，至今在日本境內確診病例的8成，並未再傳染給他人。但另一方面則有案例顯示，若在運動健身中心或Live house等室內密閉空間內與他人近距離交談，1個人就會傳染給許多其他的人，造成小規模的「群聚」感染源。

該會議對於北海道的狀況指出，有可能是從中國前來參加雪祭等活動的觀光旅客，在都會區造成感染擴散，被感染的年輕人移動到其他區域後，再次讓感染擴散，該會議認為北海道內存在相當數量的群聚感染源。

該會議指出，若接下來這１～２週沒有採取適當對策，盡量避免人與人之間的接觸，感染者恐怕將會暴增。因此呼籲即使只有輕微感冒症狀也減少外出，以及避免在KTV包廂或自家飲宴等通風不良之處近距離交談的場合。

該會議的副主席尾身茂在記者會上提到：「若採取這種防疫對應措施，有機會讓擴散急速趨緩」。擔任該會議委員的東北大學教授押谷仁談到：「若能消除群聚感染源，感染狀況將有可能獲得控制，北海道亦能成為其他地區的模範。」

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]