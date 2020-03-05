肺炎打倒春季甲子園？ 開幕恐將「無觀眾」 ──11日正式決定

Newsfrom Japan

受到新型冠狀病毒擴大感染影響，日本高等學校野球聯盟（高野聯）於4日在大阪市內召開臨時理事會，針對預計19日開幕的第92屆高中棒球選拔賽（甲子園），決議展開無觀眾比賽的準備。然而由於事態預測困難，究竟比賽能否舉辦，或者需要停辦，將在11日召開臨時營運委員會做出最終判斷。

高野聯會長八田英二在記者會上表示：「即使11日做出決斷，也不會過度拘泥於該判斷，視情況可能會需要做出新的決定。」

過去不論春季或夏季甲子園皆未有無觀眾比賽的前例，若此次以無觀眾方式進行比賽，將是史上首例。而即便比賽未停辦，作為預防感染對策，19日的開幕典禮也會取消，原定開幕前讓各校在甲子園進行的練習行程也無法進行。13日的對戰組合抽籤會將如期舉辦，但不會如往年一般讓所有參賽學校都到場集合，而是由主辦單位代理進行抽籤。

本次春季甲子園預計有32所學校參賽，大會為期13天，包含2天休息日。



臨時理事會結束後，召開記者會的日本高野聯八田英二會長（左邊第三人，3月4日）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]