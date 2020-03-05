肺炎影響鬧血荒，700多捐血站停擺 ──紅十字會發緊急呼籲

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受到新型冠狀病毒感染擴大影響，協助捐血的民眾人數銳減。由於各企業與活動陸續停辦捐血活動，日本紅十字會認為再這樣下去恐無法順利輸血，因此呼籲民眾踴躍捐血。

紅十字會表示，在政府對策總部要求大規模活動考慮延期的2月18日以後，全國捐血人數便不斷減少。特別是在政府提出病毒對策基本方針的25日後的5天之內，捐血人數比目標人數少了6000人，確保血液量僅為87.7%。

紅十字會已請求各企業與活動會場協助，並派出捐血車到場募集捐血，然受到在家工作人數增加以及活動陸續停辦等影響，全國已有700處以上的捐血站決定停辦捐血。日本紅十字會血液事業總部經營企劃部次長瀧川正弘說明：「血液無法長期保存，因此每天約需要1萬3千人的協助。」同時他呼籲，為避免捐血人潮分布不均，欲前往捐血站的民眾最好於前日下午5點前進行預約。



捐血站病床出現空席。受到新型冠狀病毒感染擴大下，捐血者也銳減。（3月4日午後，東京都新宿區）

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