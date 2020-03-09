肺炎讓人流減少？ 鐵路更準時 在家工作成風潮

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為了防止新型冠狀病毒的感染擴散，許多措施正在擴大推行之中，穿梭在都市中心的通勤電車裡，擁擠狀況也正在逐漸改善，亦有鐵路事業人士說明列車誤點的狀況正在減少之中，有可能是因為高中以下各級學校暫時停課，以及企業推行居家辦公等措施的影響。

根據名古屋市交通局表示，3月3日市營地鐵的搭乘人數比起大約一個月前減少2～3成，該交通局人員提到學生減少6成，「早上也不像以前那麼壅擠，暫時停課的影響很大，不過上班族採取時差出勤（工時相同，但在不同時間出門上班，以避免通勤擁擠）也有關係。」

列車的運行狀況亦有所改善。同時也提到在今年2月上旬左右，早上7～9點之間由於受到列車壅擠的影響，常會導致發車時間出現數分鐘的延誤，但最近幾乎沒有發生誤點的狀況。

JR東日本表示，山手線2月25日～28日早晨尖峰時刻的運輸量比去年減少1～2成。而JR西日本的公關人員也說明：「在京都、大阪、神戶這些區域，感覺早上尖峰時刻的搭乘量正在下降。」

東京圈的45條地鐵路線之中，2018年出現最多誤點狀況的是千代田線，負責營運該路線的東京地下鐵（東京メトロ）表示，進入3月之後，列車誤點的狀況比2月少，不過屆齡退休的公司職員都會在每年3月就開始休假，所以並不清楚因為時差出勤和居家辦公所產生的影響有多少。

根據日本國土交通省以東京圈鐵道為對象所實施的調查顯示，誤點（10分鐘以內）的原因有54%是由於上下車的時間超時和車門再次開閉所致。国土交通省也表示：「從結果來看，採取時差出勤等對應措施，可能成為改善誤點狀況的對策。」



在JR山手線大崎站上下車的旅客（3月6日上午，東京都品川區）

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