日本管制中韓客 觀光再重創 業者嘆「公司要倒閉了」

Newsfrom Japan

日本政府加強來自中韓旅客的入境管制，以作為新型冠狀病毒感染症的對策措施，但似乎對於觀光旅遊業的衝擊卻是更加嚴重。飛往中國的航班與病毒擴散之前相比，減少約8成，韓國航班則減少3成，旅客需求已經大幅減少之下，目前確實更加衰減。業界相關人士哀鴻遍野。

3月9日之後，從中韓入境的旅客將要在指定地點檢疫隔離2週，因此無法期待會有旅客想要到日本觀光。中韓的訪日旅客大約占全體（2019年約有3188萬人）的一半，2019年3月中韓兩國約有130萬名的旅客訪日，今年預計將會流失其中大多數的旅客。

目前已經面臨觀光客減少的地區，可以聽見當地業者的搖頭嘆息。在廣受外國人歡迎的京都市，可以聽見談及嚴峻現狀的聲音：「這次的加強措施之前早已大受影響」（京都商工會議所）。而京都市的觀光從業人員亦表示：「即使4月解除入境管制，我並不認為預約訂單就會恢復」，非常擔心這些影響將會持續下去。

而靜岡縣1～4月住宿預約的取消人數，在2月底的時候已經達到約49萬人，其中約有29萬人是外國旅客。該縣的商工會聯合會喪氣地表示：「由於這次的入境管制，加劇了觀光旅遊業受到的衝擊。」

在新型冠狀病毒的感染者人數為日本全國最多的北海道，對於未來的不安正在蔓延之中，北海道的觀光業者焦心地表示：「完全不知道疫情何時會告一段落，若這樣持續下去，將會發生公司倒閉的情況。」

入境管制也對日本籍旅客產生莫大的影響。各大旅行社已經決定中止中國相關業務，對於韓國的觀光旅行，也決定取消從3月6日到31日之間出發的旅行團。JTB也聯絡先前出國的旅客，呼籲提早歸國。

國外已經出現針對來自日本的入境管制，大型旅行社的相關從業人員表示：「不限中韓兩國，除非疫情告一段落，否則觀光旅遊業的營運處境將非常艱困。」



人潮稀疏的京都祇園「花見小路通」。（3月6日午後，京都市東山區）



人潮變少下閑散的二條市場。平常是外國人觀光客聚集的熱鬧地方。（3月6日午後，札幌市中央區）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]