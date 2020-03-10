負擔達極限 沖繩學校擬復課 牽動日本肺炎對策

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為了防止新型冠狀病毒的感染擴散，日本政府要求全國高中以下各級學校暫時停課，而沖繩縣浦添市在3月9日表示，將提前開放市立中小學的授課。這是由於停課對於家庭的負擔過大，以及學童保育所內人與人的接觸過於密集的緣故，專家呼籲「開始上課後務必採取確實的對應措施」。

根據浦添市表示，市立的所有16所中小學原本預定停課至3月13日，將在3月10日提前結束。官方認為停課不僅增加家庭的負擔，沖繩縣內的感染者從2月20日開始就沒有增加，替代學校的學童保育設施也過於狹小，浦添市綜觀種種因素後，決定開放學校提前上課。

浦添市的學童保育所「神森橡實兒童俱樂部」收容兒童時，將開放時間從下課之後提早到早上7點半，並徹底實行洗手、通風和量體溫等措施。該所的主任兼本絹枝說：「無法限制人與人之間的接觸，或許還是（校地寬敞的）小學比較適合進行預防感染的對應措施。」

栃木縣茂木町認為學校對保護兒童的健康和安全最佳，因此沒有採取停課措施。根據茂木町表示，町立中小學的全體學童746人之中，擔心遭受感染而請假的人僅有數名，這些學童不會登記為缺席。

東京醫療保健大學大學院的教授菅原Erisa（菅原えりさ，感染控制學）指出，全國性暫時停課這個政府的因應措施有一定程度的效果，還談到：「雖然沒有科學依據支持繼續停課，但也不是百分之百容許再次開始上課。」對此，菅原教授更強調：「雖然恢復日常生活相當重要，但必須確實做好預防感染的要點。」同時也說明不僅是洗手等對應措施，每天確認家中孩童和老師的健康狀況也是非常重要。

另一方面，橫濱市原本預定停課至3月13日卻變更為3月24日，出現像這樣延長停課期間的動向。菅原教授認為「都市的感染風險較高，因此那是依據實際狀況所下的判斷」，肯定橫濱市的決定。

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