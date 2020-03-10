肺炎延燒歐洲 希臘聖火採集儀式將無觀眾舉辦

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關於東京奧運聖火的接力傳遞，3月12日將在希臘奧林匹亞舉行採集儀式，3月19日大會的組織委員會將在雅典舉行聖火交接儀式，3月9日決定二者都將以無觀眾的方式進行，這是為了因應新型冠狀病毒的感染擴散之故。此決議在組織委員會的事務總長武藤敏郎、國際奧會（IOC）和希臘奧會（HOC）的電話會議之後公布。

聖火採集儀式將僅有國際奧會和組織委員會所認可的100人出席觀禮。日本方面的出席者將減少當初的規模，調整至35人左右。

預定在3月11日舉行的採集儀式預演，將不開放參觀。採集儀式完成後，繞行希臘境內的傳遞儀式也預計會縮小規模。

關於聖火採集儀式，奧林匹亞市長等人協議後，向國際奧會提議延期至5月舉辦，但根據該市的相關負責人員所言，對於延期的提議，國際奧會和組織委員會認為「過於消極」。

當聖火抵達日本之後，將繞行遭受福島核災的東北3縣──宮城、岩手、福島，事務總長武藤敏郎表示「沒想過要取消」這個「復興之火」的遶境儀式，以福島縣的J-Village Stadium（譯註：日本首座國立足球訓練中心）為起點展開的儀式將在3月26日舉行，武藤則預計「不得不縮小（規模）」。

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