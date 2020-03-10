認肺炎「可防可控」沒擴大 日本19日公布報告

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日本政府在3月9日召開專家會議，針對新型冠狀病毒防疫對策進行討論，表示日本境內的感染情況「並未進入爆發性擴散的地步，某種程度上維持住疫情。」目前日本全國都在自行約束的心理下取消諸多活動，今後將會確認這些對應措施的成效如何，並在3月19日公布結果。

專家會議在上個月的24日曾表示：「接下來1～2週是緊要關頭，將決定傳染會急速擴散還是逐漸減少」，直到3月9日已屆2週，由於專家會議要求這段期間避免待在許多人近距離交談之處，日本首相安倍晉三也請求自行約束大規模活動的舉辦和全國性的暫時停課，因此專家會議的最新見解受到眾人矚目。

該會議的分析認為，雖然感染增加，但也有感染者的小型「群聚感染」在擴散前就發現並通報的案例，這與感染增加速度的減緩有所關聯。

對於出現超過百位感染者的北海道，該會議已要求即使只有輕微感冒症狀仍須避免外出，決定在19日前後對於其成效發表相關評估。該會議的主席國立感染症研究所所長脇田隆字在記者會上說明，將在同日發表日本境內大型活動的取消和延期之成效，更表示「但在那之前，希望繼續維持目前的防疫措施。」

該專家會議對於未來長期的情勢指出：「即使暫時抑制住日本境內的疫情，將來不知何時會再次爆發也不足為奇，如此的狀況將持續下去」，認為不可或缺的是盡早發現群聚感染，並且迅速確立對應措施。



出席新型冠狀病毒對策專門學者會議的日本厚生勞動大臣加藤勝信（3月9日午後，東京都千代田區）

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