被誤認肺炎？花粉症時期商家小徽章引潮流

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新型冠狀病毒持續擴大感染，愈來愈多人在電車內咳嗽時會在意他人眼光。為了不要讓他人產生誤會，日本許多人現在開始流行配戴徽章，來讓大家知道自己的症狀是花粉症或氣喘。

位於川崎市的雜貨店「Epilyri」銷售各種手製徽章與鑰匙圈，上面繪有可愛插圖，並寫著「這是花粉症」、「氣喘記號」、「我的咳嗽不會傳染」等字樣。店長牧野美和本身也有氣喘疾病，發作時會引發劇烈咳嗽，她表示「即使戴著口罩也會在意周遭眼光，會覺得很抱歉。」

2月下旬，福岡市地鐵列車內發生有乘客看到他人咳嗽，便按下列車緊急停止按紐導致列車誤點的事件，在那之後這種徽章的訂購量急劇增加，現在每天可賣出約30至40個。

牧野表示，即使有家人和朋友幫忙製作，依舊趕不上訂單增加的速度，「若有客人等不及而直接前來店內，我會當場製作面交」。牧野建議顧客將徽章配戴在顯眼的地方。



標示氣喘與花粉症的徽章（3月5日午後、川崎市）



手持標示氣喘與花粉症徽章的牧野美和（3月5日、川崎市）

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