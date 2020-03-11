肺炎重創經濟 安倍急調預備金助中小企業

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政府於10日在首相官邸召開新型冠狀病毒感染症對策總部會議（總部長為首相安倍晉三），整理出緊急對策第2彈內容，祭出總額1兆6千億日圓的金援措施，其中包含針對中小及零星企業創立的特別貸款制度，以及4300多億日圓（一部分從本年度預備費支出）的財政措施，作為學校停課的補助金額等用途。

首相於會議上強調：「我們要盡早減輕感染流行的情形，同時也要將維持就業與企業活動視為當前最優先的課題，傾全力進行支援。」預備費2700億日圓的支出已在巡迴式內閣會議達成決議。

特別貸款制度規模為5000億日圓左右，對於自由業者與個人業者實質上會進行零利率貸款，若中小企業有銷售額遽減的現象也會比照辦理。雇用調整補助金特例的適用對象也擴大到所有業者。觀光業部分，政府將感染放緩前的期間視為邁向轉守為攻的「助走期」，以無現金化、多語化、無障礙化措施為中心進行支援。



在新型冠狀病毒感染症對策本部發言的日本首相安倍晉三（左邊第2人）。最左端是厚生勞動大臣加藤勝信（10日午後、日本首相官邸）

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