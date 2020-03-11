北海道爆小型群聚感染 日本累計19人死亡

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札幌市於10日公布新增3例新型冠狀病毒陽性確診案例，3名患者中1名是曾於2月26日前往位於薄野的LIVE酒吧的50多歲男性，2名是別位已確診感染男客的女性同事。這間酒吧累計感染人數達10人，包括酒吧顧客、員工及其親人等，札幌市推估疑似發生小型群聚感染的現象。

相模原市公布，罹患新型病毒引發肺炎症狀的市內1名80多歲男性已於9日過世，男性是相模原中央病院的住院患者，該病院至今已發現5名感染者。名古屋市公布有1位感染者過世，另外還有1位死者於死後驗出病毒。名古屋市並未公布2名死者的年齡及性別。國內死亡案例累計19例。

兵庫縣新增多名確診案例，1位是在已出現感染者的姬路市醫療機關工作的40多歲女性護理師，1位是該機關60多歲住院男性患者。另有1名居住在神戶市，並於小野市的北播磨綜合醫療中心工作的70多歲醫師也確診感染。伊丹市的一間日照設施內也發現有4名關係人士確診感染。

另外，在大阪府、東京都、三重縣、神戶市也新增了12例與大阪市內4處演唱會歌廳相關的確診案例，分別為歌廳的顧客、關係人士及密切接觸者。

埼玉縣川越市有同居的一家3口確診感染，其中60多歲的夫妻曾到埃及旅行至3月1日，並在尼羅河遊船住了4晚。埼玉縣入間市也有一對剛於2日從巴黎旅行回國的50多歲夫妻確診感染，其中妻子為市政府打工職員。

除此之外，10日在神奈川縣、新潟縣、靜岡縣等地也出現了新的確診案例。

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