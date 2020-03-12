疑似群聚感染？ 肺炎延燒幼兒園 日累計22死

Newsfrom Japan

兵庫縣於11日公布，縣內認證幼兒園「聖尼古拉斯天使園」（神戶市東灘區）的4位20多歲至60多歲的幼教老師及員工，以及1位員工家屬，確診感染新型冠狀病毒。該幼兒園已於9日發現50多歲女性園長陽性確診，相關感染者共6人。神戶市強烈懷疑，可能有發生小規模群聚感染。

新確診感染的位於神戶市的2位幼教老師及1位行政員工、居於蘆屋市的1位員工及其父親。該幼兒園有106名幼兒就讀，目前正在對曾與感染者進行接觸的幼兒進行檢驗。

京都市於11日公布，9日發現確診的幼教老師所任職的托兒所有1名幼兒確診新型冠狀病毒陽性。該位幼兒為幼教老師的密切接觸者，症狀非重症。京都市同時宣布，由於有1名在右京區公所工作的50多歲女性確診感染，該區公所將停辦部分窗口業務至13日。

至於陸續發現確診感染的埃及旅行團團員部分，新增4起陽性確診案例，分別為千葉縣松戶市一對70多歲與60多歲的夫妻、東京都60多歲男性，以及埼玉縣戶田市70多歲男性。

札幌市1名曾負責照護感染者的50多歲護理師確診陽性。兵庫縣姬路市已有多人確診的醫療機關又新增一對70多歲男女確診，2人都是住院病患，為院內感染。

名古屋市2名確診新型病毒的患者死亡，2人都是80多歲男性，具有基礎疾病。兵庫縣1名居於寶塚市的80多歲男性死亡，死後從遺體驗出新型病毒，該男性為已出現多人確診的伊丹市日照設施的使用者。國內確認死亡案例計22例。

除此之外，11日尚有北海道、東京、神奈川、愛知、大阪等地傳出新增確診案例。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]