可以祛除肺炎病毒？ 江戶妖怪意外再爆紅

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新型冠狀病毒持續擴大感染導致妖怪「尼彥」一躍而紅，這種妖怪據信可使疫病退散，在江戶時代也曾流行。許多人在推特上傳自己繪製的圖畫，學者分析「現代人的心理與江戶時代沒有太大不同」。

熟悉妖怪的福井縣文書館主任司書長野榮俊表示，尼彥外表討喜，具有長髮，身上則披著鱗片。傳說牠曾從肥後（熊本縣）海中現身對人們說道：「此後6年都將豐收，若有疫病流行，你們就畫下我的身形讓人們傳閱。」

長野司書指出：「當時人們多次畫下具有類似傳說的妖怪，以作為防止疫病的護身符」，每逢歉收或疫病流行便以木版印刷，賣得相當好。

住在神戶市東灘區的插畫家Shunsuke Satake（38歲）於10日在推特上傳尼彥插畫，希望「能在社會籠罩著閉塞感的當下，稍微起到撫慰人心的作用。」他表示，自己的小孩就讀的幼稚園也因新型冠狀病毒而停課，他為了照顧小孩，在自家進行的工作也受到了影響，「希望這陣騷動能早日結束」。



寫有疫病退散功用的江戶時代妖怪「尼彥」印刷物（京都大附屬圖書館所藏）



在推特上被投稿公開的妖怪「尼彥」插畫（Shunsuke Satake提供）

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