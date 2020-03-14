學校停課沒供餐 日本飲食商出妙招

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為防止新型冠狀病毒擴大感染，日本進行了全國停課的措施，最近許多餐飲業者開始提供免費或廉價的餐點，來支援受影響的家庭。羅森（LAWSON）與和民宣布進行支援後，民眾需求便蜂擁而至。小孩停課沒有營養午餐可吃，餐飲業者的支援可望減輕家長準備午餐的負擔。

羅森於10日開始向全國的學童保育設施免費提供飯糰。位於東京都文京區的保育設施「兒童之森千駄木」當天上午收到39個飯糰，孩童們開心地吃著飯糰。設施代表橫張壽希（25歲）表示：「這可以減輕家長負擔，非常有幫助。」飯糰預計17日與24日也會進行發放，預計3天共發放38萬顆飯糰，比當初計畫的3萬顆超出許多。

和民則是在9日至4月3日間，向有國高中小學生的家庭提供便當，每份僅收運費200日圓。和民提供的便當是該企業於高齡人口晚餐宅配業務中販售的便當，開放申請之後2天內便達到了上限50萬份。居於東京都的幼教老師尾崎美由紀（39歲）使用該服務作為小三女兒（9歲）的午餐，她笑著表示：「很高興能吃到跟營養午餐一樣營養豐富的餐點。」

餐飲宅配代理業者「出前館」也預計在15日前，向學童保育設施及兒童養護設施、兒童食堂等設施，免費提供加盟店「Hotto Motto」、「Gusto」等店的便當共3000多份。



日本超商企業羅森向學童保育設施免費提供飯糰給孩童食用（3月10日、東京都文京區）



日本企業為了支援家中有停課學童的家庭，發起配給便當活動（3月9日、東京都北區）

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