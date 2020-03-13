15分鐘檢驗肺炎！ 日商推產品盼擴大篩檢數量

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大型纖維產品製造商「倉敷紡績」於12日宣布即將販售新型冠狀病毒快篩套件，只要抽取少量血液，即可在15分鐘之內判定是否感染。這種套件與現在主流的「PCR檢驗」相比，能大幅縮短檢驗所需時間，該公司預計於16日開始向檢驗、研究機關供應此種套件。1套套件可檢驗10次，價格為2萬7500日圓，估計每天可供應檢驗1萬次的份量。

PCR檢驗是從喉嚨等處採取黏膜，用以檢驗是否帶有病毒基因，檢驗約需4到6小時。倉敷紡績的套件則是從疑似出現病症的患者身上抽血，滴到檢查試劑上，若為陽性，15分鐘內便會浮現紅線。這種檢驗方法稱為「免疫層析法」，是利用感染者的免疫系統產生的蛋白質（抗體）對冠狀病毒的蛋白質（抗原）產生反應的機制來進行檢驗。

檢驗套件由合作的中國大型試劑商進行開發，由倉敷紡績進口銷售，該套件在中國已經實際用在醫療現場。



日商倉敷紡織推出新型冠狀病毒的快篩套件（共同社）

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