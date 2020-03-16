優格納豆防肺炎？專家搖頭：「無科學根據」

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在新型冠狀病毒感染持續擴散的狀況裡，主要是超市裡的納豆和優格暢銷熱賣中。由於帶有某種足以「增強免疫力」的健康食品之印象，因此一般認為家庭需求正在提高。另一方面，專家則指出「並沒有科學根據顯示出可以增強免疫力」。

根據筑波大學的免疫學研究室指出，所謂免疫指的是針對體外病原體所發揮的防禦機制。一般而言，若是體內營養不足，或者體溫過低，將減弱免疫力，就會提高感染病症的可能性。

根據食品資訊搜集分析公司「KSP」指出，如同配合新型病毒的擴散似地，從1月的第2週到2月的第3週為止，優格的銷售狀況比起去年同時期增加4%，納豆則增加11%。而該公司對此狀況的分析，聚焦於這些食品「增強免疫力」、「活化腸道健康阻絕病菌機能」的形象。

水戶市自詡為「納豆之城」，該市商工會議所的負責人說：「這裡大概一週左右，納豆都是呈現缺貨狀態，人們應該都是因為帶有健康食品的印象才購買的吧。」超市「Kasumi」的負責人也強調說：「有很多人大量購買（納豆），比起平常暢銷許多。」

另一方面，專家則否定了食用納豆與感染病毒之間的關聯性。筑波大學的澀谷彰教授（免疫學）指出：「雖然有可能藉由改善腸道環境來增強免疫力，但無法斷言有直接關係。」中村學園大學的德井教孝教授（預防醫學）也說：「沒有科學證據顯示存在任何足以增強免疫力的特殊食物」，「對於病毒手足無措的當下，應該是人們在不安之中才出現這些行動吧。」



在超級市場買納豆的日本男性（3月10日、茨城縣水戶市）

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