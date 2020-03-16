肺炎下遠距辦公新商機？ 化妝功能大受歡迎

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隨著新型冠狀病毒的感染持續擴散，遠距辦公急速拓展開來。另一方面也出現了「為了網路會議而化妝很麻煩」、「不想讓鏡頭拍到家裡環境」等等需求，因此對於螢幕上妝和變換背景的詢問急速增加。

外資IT企業「訊連科技」（CyberLink，位於東京都港區）提供利用AI技術的「PerfectCam」功能，在召開網路會議時，可以模糊影像的背景，或是換成別的背景，甚至提供在畫面上幫使用者上眼影的「虛擬化妝」功能。

隨著感染擴散，此類相關詢問也急速增加，1～3月的簽約件數也增加到平常的3倍以上，使用者讚賞說：「可以設定和平常相同的妝容」、「網路會議時也不怕家人從背後經過」。

IT新創公司「時空科技」（時空テクノロジーズ，位於東京都港區）正在開發的「vmeets」具有特殊功能，能夠在網路會議時，將使用者樣貌以動畫擬人化，置換為虛擬人像（分身）。該公司社長橋本善久對此說明：「即使面對總讓人心生畏懼的上司，若變身為可愛人像和你說話，可以讓氣氛緩和不少。」橋本社長同時也談到未來的目標，希望搭載自動翻譯等功能，可以實現和全世界的人共同協作的「全球遠距辦公」。

利用臉部辨認技術掌握居家辦公者的工作時間，或是預防資訊外洩的服務，廣受企業的歡迎。日本遠距工作協會的事務局長富樫美加提到：「有許多企業這回首次導入了遠距辦公，進而注意到其方便性。即使疫情減緩後，將成為新型態的工作方式逐漸進入社會吧。」



在網路會議上施以「虛擬化粧」。左圖為使用前、右圖為使用後的樣貌（CyberLink公司提供）



可以使用虛擬人像分身的網路會議工具程式「vmeets」（13日上午、東京都中央區）

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