肺炎燃燒影響就業？ 內定遭取消抱怨連連

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由於新型冠狀病毒感染擴散，擔心業績惡化的企業取消就職內定的例子相繼出現。無法看見對於未來新生活的展望，正在進行求職活動的學生發出哀號，日本政府也開始調查實際狀況。

「由於新型冠狀病毒的緣故，導致沒有工作需求，本公司沒有雇用新人的餘裕」。岐阜縣某位女子短大生（20歲）已經獲得網路公司的就職內定，3月9日人事負責人突然在電話裡告知她內定取消。這讓她憤恨不平地表示：「在求職活動上耗費這些金錢和人生到底算什麼？」

宮城縣的某位男性（28）確定轉職到行動電話的販賣代理店的數日之後，公司以「為了減少病毒感染擴散造成的損失」為由，決定撤回他的錄取。他懷疑這可能是業績不振而停止招募時，將「病毒感染」當作藉口。

同時也有人被迫改變就業條件。群馬縣有位美國男性（44）已經確定要在英語會話學校擔任全職講師，預定派任前往的幼稚園臨時停課，該公司以這個理由要求他轉為兼任。他有妻子和兩個孩子，經濟上受到重大打擊，原本預定要辭去的兼職工作也不得不繼續下去。

日本政府也開始擔心企業取消內定的動向。1億總活躍擔當大臣衛藤晟一在3月13日曾說：「希望能盡量早日掌握實際狀況」，表示將儘早掌握狀況的想法。

另一方面，也有企業將這樣的狀況視為機遇。「Karada Note」（カラダノート，位於東京都港區）規劃開發以育兒群體為使用對象的APP，該公司在3月12日開始招考就職內定遭到取消的學生，該公司評價這些學生「在緊要關頭能突破重圍，進行就職活動的人具有十足的行動力」（廣報室長彥坂真依子），將此視為招募優秀人才的大好機會。

熟悉勞動問題的君和田伸仁律師則表示：「無法允許由於業績不振就取消內定，政府應該支援這些人，認定這些情況為暫時休假，並且可以領取補償津貼。」

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