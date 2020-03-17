外送免擔心感染肺炎 日商推「無接觸」顧客安心

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在新型冠狀病毒感染擴散的影響之下，各家外食業者正在增加從業人員無需與顧客接觸的服務方式。日本達美樂（總部位於東京）、日本必勝客（總部位於橫濱市）以及日本麥當勞啟動宅配方式的「放置配送」。停止顧客之間經由食物夾子產生間接接觸的熟食自助販賣，改為預先以容器包裝販賣的對應措施也擴展開來。無論何者，目的都是在於減少顧客對於感染病毒的不安。

達美樂披薩在日本全國擁有超過600家分店，全部實行放置配送服務。配送員在玄關等指定地方放置披薩的空箱，再把裝入袋子的商品放置其上，按鈴後在距離商品2公尺遠之處，確認顧客是否領取。

日本麥當勞也在24個都府縣大約280家店舖著手規劃自家的宅配服務，實施相同的對應方式。「原本的待客之道是要親手交付」（廣報室），但伴隨著感染擴散，目前持續以這種方式進行配送。

而日本必勝客確認配送地點有人在家之後，則採用將商品放置後直接離開的方式配送。無論哪家業者，只要在網頁或APP上點餐並線上結帳，都可以使用這樣的配送服務。這也是考慮到有可能會出現由暫時停課待在家中的孩童代為領取食物的狀況。

另一方面，Origin東秀（オリジン東秀，總部位於東京）在自家連鎖便當店裡，停止熟食的自助販賣，以減少顧客之間的接觸，事先以容器或袋子包裝熟食，轉換販賣方式。



披薩「放置配送」的模樣（日本必勝客）

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