G7元首視訊會議 齊抗肺炎完整迎奧運

Newsfrom Japan

七大工業組織國（G7）在3月16日召開了緊急視訊高峰會議，共同商討如何應對在全世界大舉肆虐的新型冠狀病毒。為了遏制疫情攀升，G7一致同意將攜手加速治療藥物的開發，而為了盡量減輕對世界經濟的影響，G7也確定將實施必要且足夠的財政經濟措施。

這回是首次以視訊進行的G7高峰會議。G7將在聯合聲明裡發表相互協力的具體內容。

對於夏季的東京奧運和帕運，日本首相安倍晉三在會議後向記者團說明：「作為人類戰勝新型冠狀病毒的證明，以完整形式舉辦奧運和帕運，獲得了G7的支持。」他並強調：「新型冠狀病毒雖然是個頑強的對手，但若G7能同心協力，必定能戰勝病毒，大家擁有如此一致的認知。」根據日本政府表示，各國首腦並未言及奧運舉辦的具體時間。

日本首相安倍表示：「應該匯集全世界的尖端智慧，一口氣加速開發治療藥物」，並提到大家對於世界經濟產生惡性衝擊的擔憂，主張「G7應該強力宣示將用盡一切方法挽救經濟。」



與G7各國元首視訊會議結束後，接受傳媒採訪的日本首相安倍晉三（17日午夜、首相官邸）



與G7各國元首進行視訊會議的日本首相安倍晉三（16日夜、首相官邸、內閣廣報室提供）

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