口罩別亂丟！日專家認「恐怕會散播病毒」

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伴隨著新型冠狀病毒的感染擴散，戴口罩的人正在增加之中，丟棄在路旁的口罩更加引人側目。餐飲店家感到不知如何處理顧客留下的口罩，對此，專家表示：「由於存在感染他人的風險，請勿隨意丟棄口罩。」

3月16日傍晚的東京澀谷車站，記者在車站周邊步行約1小時，站前的全向十字路口和人來人往的通行步道、珍珠奶茶店鋪前、自助停車場等地方，共計有7個口罩掉落在各處。

附近酒吧的男性工作人員（24）表示非常煩惱，不知該如何處理顧客遺留在桌子和沙發上的口罩，多的時候會有5、6個，更透露說：「雖然向顧客拜託，請他們自行帶走，但還是有人丟著就走。營業時間又無法戴手套，只好赤手直接處理，這讓我非常不安。」。

亂丟口罩的狀況也讓撿拾垃圾的義工活動受到影響。在日本國內外進行撿拾垃圾活動的NPO法人「greenbird」（グリーンバード，位於東京），在2月下旬時暫停活動。理由之一是，接觸到棄置的口罩或煙蒂會產生感染新型病毒的風險。

義工雖然穿戴手套並使用夾子，也徹底洗手，但仍然認為無法完全預防感染。這個月11日僅由工作人員參與的撿拾垃圾活動裡，該事務局所在的JR原宿車站周邊約30分鐘左右，據說在路旁的植栽綠化區域等處就發現了5個口罩。

熟悉感染症的近森病院（位於高知市）的石田正之醫師表示：「有可能從棄置口罩感染病毒」。新型病毒若附著到物體表面，我們尚且不知道其存活時間，但在冠狀病毒之中，有某種病毒附著到塑膠容器上，在氣溫20度的狀態下，可以存活6～9天之久。

儘量不要赤手直接碰觸他人使用過的口罩，而建議處理口罩時，手拿掛耳鬆緊帶的部分。石田醫師說：「儘早拿掉不需要的口罩，雖然可以減少感染風險，但希望能適當地處理。」



路上可見被隨意丟棄的口罩（3月16日午後、東京都澀谷區）

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