參訪歐美回日本 足球協會會長感染肺炎

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日本足球協會在3月17日宣布，該會會長田嶋幸三（62）接受新型冠狀病毒檢測後，確診為陽性。田嶋會長透過協會表示：「我必須向與我接觸過的人確實報告，對於常常關照我的（日本足球協會所在地東京）文京區的各位，我覺得不能造成大家的困擾，因此決定傳達我的狀況。」目前田嶋會長僅微微發燒，並無大礙。

田嶋會長從2月下旬前往歐洲和美國出差，出席歐洲足球協會聯盟的會議，並且到美國視察日本女子足球國家代表隊（なでしこジャパン，Nadeshiko Japan）的比賽，之後在本月8日回到日本。3月14日感到身體有異狀，由於15日出現微微發燒的症狀，16日向保健所諮詢，17日下午檢查結果出爐。

雖然感染途徑尚未明朗，但在阿姆斯特丹舉行的歐洲足球聯盟總會的與會者之中，3月3日已經出現確診病例，歐美當時對於新型冠狀病毒的危機意識低落，握手和擁抱等產生身體接觸的機會很多。

原本預定3月17日在日本足球協會事務局所在的JFA House（日本足球協會大樓），召開J 聯賽（J League，日本職業足球聯賽）理事會後的記者會，因而緊急終止。田嶋會長回到日本後，參加了該協會的理事會議，也接受過記者採訪，因此擔心密切接觸周圍人士的可能性。14日出現症狀之後，並未接見男子足球代表隊和女子足球代表隊的兩位教練森保一和高倉麻子，根據該協會表示，現在這個時間點並無職員出現症狀，將持續戮力進行健康觀察等安全檢疫措施。

田嶋會長身為國際足球總會（FIFA）的理事，在日本國內也擔任日本奧會（JOC）的副會長，以及東京奧會組織委員會的理事等體育界的要職。



日本足球協會會長田嶋幸三

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