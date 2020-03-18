日本修正群聚感染地圖 13地點列高危險群

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為了呈現新型冠狀病毒感染者小規模「群聚感染」的樣貌，3月15日厚生勞動省在官網上公布了相關地圖，但在3月17日進行修正，將標示為群聚感染的10個都道府縣內的15個地點，改為8個都道府縣13個地點。據聞是因爲遭標示為群聚感染的大分縣提出抗議所致。

根據厚生勞動省表示，地圖當初包含從爆發群聚感染地點回家後再傳染給家人等等確診病例，但修正後的地圖僅以一次感染為對象。

當初地圖上以大分縣餐飲店群聚感染的方式，記載了該店工作人員和來自山口縣某男性顧客為確診病例，但大分縣表示兩人的感染關係並不明確，要求厚生勞動省更正地圖。此外，從該地圖刪除的還有和歌山縣的1處。

大分縣知事廣瀨勝貞在3月17日的定期記者會上強調，目前將縣內的感染者控制在1人，並表示「鞠躬盡瘁的心情遭到踐踏，希望能萬分小心」。

厚生勞動省對此表示：「並非打算在地圖上顯示大分縣的感染正在擴散，我們對當地自治體的說明不足，感到非常抱歉。」



日本厚生勞動省修正新型冠狀病毒的群聚感染地圖（該省提供）

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