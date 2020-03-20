肺炎波及日皇室 秋篠宮立皇嗣之禮規模縮水

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政府於18日在首相官邸召開皇位繼承典禮委員會（由安倍晉三首相擔任委員長），會中決議取消「立皇嗣之禮」裡的「宮中饗宴之儀」。「立皇嗣之禮」目的是要昭告天下秋篠宮已成為皇位繼承第一順位的皇嗣。「宮中饗宴之儀」原定下個月21日舉行，要在宮中饗宴賓客，卻因新型冠狀病毒擴大感染的情形而決定取消。

首相在典禮委員會上針對饗宴之儀取消一事說明：「政府方面已經盡可能尋找方法希望能夠舉辦，但考慮到儀式中會有許多賓客在有限的空間內一邊用餐一邊近距離對話，不得已只好決定取消。」

典禮委員會上，官房副長官杉田和博以及宮內廳長官西村泰彥主張停辦，官房副長官岡田直樹也表示：「絕不能讓新型病毒在皇居內擴大感染。」

立皇嗣之禮中最重要的儀式「立皇嗣宣明之儀」以及面會天皇陛下的「朝見之儀」，將依計畫於下月19日舉行。但宣明之儀原定招待約350人，將減縮至50人左右。包括最高法院長官、眾參議院正副議長及議院營運委員長、首相與閣員、地方政府代表、外國駐日大使團長等。至於眾參議院常任委員長、各府省副大臣、事務次官等將不予招待。



在皇位繼承相關典禮委員會上發言的日本首相安倍晉三（右方、3月18日午後於首相官邸）

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