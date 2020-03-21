防止肺炎蔓延 安倍隔離歐洲入境者兩週

Newsfrom Japan

政府於18日在首相官邸召開新型冠狀病毒感染症對策總部（由安倍晉三首相擔任總部長）會議，會議上首相表示，受到病毒擴大感染影響的貧困戶將可延緩公共費用（水電費等）以及稅金的繳納。另外首相也宣布，從包含全歐洲在內的38個國家的入境人士，將要求於指定場所隔離2週，並避免使用國內交通機關。

首相於會上表明擔憂：「活動停辦與移動限制導致全世界經濟活動規模不斷縮小，我國也受到極大影響」，同時表示：「為了讓日本經濟回歸確實的成長軌道，政府會一氣呵成地徹底實行必要措施」，將於19日開始徵詢專家意見，以確立具體方案。

為了援助難以支付水電費等公共費用的民眾，首相已指示相關閣員，要求各業者延緩繳納期限。至於國稅與社會保險費用等，原則上可延緩繳納1年。地方稅的部分，也將要求各地方政府延緩徵收。

會上也發表了新的邊境管制措施，宣布義大利、西班牙、瑞士3國部分區域及冰島全域從19日0時起拒絕入境。

另外，從歐洲自由往來「申根區」所有加盟國，以及英國、愛爾蘭、伊朗、埃及等共38個國家入境日本者，將要求隔離2週，政府將廢除對這些國家已發行的單次或多次簽證效力，同時停止免簽制度，期間為21日0時起至4月底。

首相在會上也表示，已經開發出2種新型冠狀病毒簡易檢驗機器，其中一種可將此前費時6小時的檢驗縮短至1小時。

外務省也於18日對全世界發出「第一級」感染症危險情報，呼籲前往海外的旅客多加注意。



於新型冠狀病毒感染症對策本部上發言的日本首相安倍晉三（右邊第3人、3月18日午後於首相官邸）



於新型冠狀病毒感染症對策本部上發言的日本首相安倍晉三（右邊前方起第3人、3月18日午後於首相官邸）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]