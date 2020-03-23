肺炎危機仍在！ 關西感染者未來恐達3300人

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大阪府在3月20日召開新型冠狀病毒對策本部會議，公布厚生勞動省向大阪府和兵庫縣所提出的緊急對策提案文件。根據該文件顯示，厚勞省分析現在情況，認為「大阪和兵庫整個區域裡，未知的群聚感染正在增加，導致感染開始急速增加」，並預估從3月28日到4月3日之間，兩地確診病例將上升至3374人，其中重症患者將達到227人。

厚勞省指出，感染源不明的確診病例在兩地增加之中。在兵庫縣，1名感染者的平均傳染人數超過1人。今後在感染者急速增加的情況之下，下週很有可能就難以提供重症病患必要的醫療協助。

作為未來疫情發展的因應對策，除了要求兩地盡量減少非緊急不必要的移動往來，並持續呼籲接下來的3週學校暫時停課，以及暫停舉辦活動，也提案要求減少使用提高感染擴散風險的公共設施。若感染上升到更加嚴重的地步，該文件亦表示將考慮宣布進入緊急狀態，要求避免外出，並限制使用公共設施。

對此，大阪府決定3月21日之後原本預定陸續恢復由大阪府主辦的各式活動，將再延期到4月3日之後。在這段時間內。大阪府所屬的公共設施也將休館。

會議之後，大阪府的吉村洋文知事針對預估的感染狀況談到：「這個數字非常具體又接地氣，我們必須預想到那樣嚴峻的狀況才行。因此我慎重地接受這個預估。」同時他也呼籲大阪府的民眾：「（三連休的假期）希望能減少不必要非緊急的外出。」



接受記者採訪的大阪府知事吉村洋文（3月20日午後、大阪府廳）

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