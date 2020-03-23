從歐洲回國染肺炎！東京飯店人員也難倖免

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3月21日，日本國內新增40名新型冠狀病毒的確診病例。各地相繼出現歐洲回國民眾的感染通報，羽田、成田兩個機場的檢疫所裡，5人分別從法國、西班牙和義大利回日本後發現感染確診。其中有一位10多歲的沖繩縣女性，3月20日從西班牙回到日本後，成田機場檢疫所要求在當地等待至檢查結果出爐，但該女卻未等待即自行返回沖繩家中。

另一方面，東京都公布1位80多歲的女性確診病例已死亡，該女性原本即患有高血壓。日本境內感染新型冠狀病毒的死者人數為36人，加上遊輪旅客的8人，共計44人。

東京都已確認新增7名確診病例。50多歲的男性出國至法國期間已出現症狀，從羽田機場回到日本後，曾在東京都內移動。而東京都內的醫療機構任職的50多歲男性醫師，也確診感染新型冠狀病毒。

除了這7名確診病例之外，3月20日確診感染的20多歲男性，已確認曾為京王廣場酒店（位於東京新宿區）的兼職人員。該男性有英國、西班牙和葡萄牙的旅遊史，擔任搬運住宿旅客的行李到房間的工作。住宿旅客和旅館員工之中沒有密切接觸者，而被列為健康觀察對象的7名旅館員工已實行居家隔離，其中無人出現身體不適。

兵庫縣新增6名確診病例。姬路市發現1名40多歲的女性，曾與家人長期住在西班牙，3月18日回國後確診感染。尼崎市1名60多歲的公司職員到英國出差，3月8日回日本後也成為確診病例。此外，陸續出現確診病例的伊丹市，老人日間照顧中心也出現4名使用者確診感染。

大分縣「國立病院機構大分醫療中心」（位於大分市）的醫師和患者，先前已確診感染新型冠狀病毒，該中心的入院者裡又新增80～90多歲的男女，共5名確診病例。該縣強烈懷疑該院已發生院內感染。

此外，3月21日的日本各地新增確診病例人數為，北海道1名，新潟縣2名，埼玉縣3名，千葉縣1名，神奈川縣4名，愛知縣2名，大阪府2名，京都府和廣島縣各1名。

其中，神奈川縣的40多歲男性曾造訪法國，愛知縣知多市的70多歲男性曾造訪芬蘭和挪威，京都市的50多歲女性曾造訪荷蘭。

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