國際奧會討論奧運延期？ 4月底或將有結論

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面臨新型冠狀病毒的感染擴散，東京奧運的舉辦遭受波及，國際奧會（IOC）在3月22日召開臨時理事會，對此展開討論，會後宣布將檢討延期的可能性。未來將與大會組織委員會和東京都等機構協商，預定在接下來的4週內做出決定，但不考慮停辦。

這是國際奧會首次提及東京奧運延期的可能性。截至目前為止，國際奧會會長巴赫都表示不會改變7月24日奧運開幕的方針。奧運過去曾因戰爭停辦，而未有延期的前例。

許多奧運預賽已經取消或延期，國手選拔也陷入混亂的狀況之下，從3月17日之後，國際奧會與各國際單項運動總會（IF）、各國奧運委員會(NOC)和選手們召開臨時的電話會議，說明奧運如常舉行的方針。但其後數個國家的奧運委員會和競賽團體出現要求延期的聲浪，更出現選手聲明將退出奧運比賽，這都讓國際奧會不得不轉換方針。

新型冠狀病毒的感染者目前以歐洲為中心，持續擴散之中，國際奧會說明對於研擬將奧運延期，其背後考量在於「在許多大陸與國家境內，感染者急劇增加，以及COVID-19（新型冠狀病毒感染症）的新增發病」。

雖然尚未談及延期的具體時程，東京奧運的比賽會場和住宿設施，以及各項比賽日程都會受到延期影響，該會強調「將產生更多的問題」。對於停辦奧運，該會則表示「無法解決任何問題，也無法幫助任何人，將不會考慮」。

國際奧會的巴赫會長向選手們喊話：「雖然不知道還要多久，但我們全體終將穿過這個漆黑的隧道，聖火將在終點成為我們的指引燈火。」

若東京奧運延期，也會影響到預定在8月25日舉行開幕儀式的帕運。面對國際奧會的宣告，國際帕運委員會（IPC）表示將全面支援的方針。該會主席帕森斯（Andrew Parsons）表示：「接下來的4週，將是確認全世界疫情是否改善的時刻。與此同時，若大會必須變更舉辦時程，這段時間也給我們機會可以討論各種應變計畫。」



國立競技場（2019年10月9日、東京都新宿區）

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