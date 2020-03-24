肺炎加速口罩需求？2月超商營業額逆勢成長

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3月23日，日本加盟協會（Japan Franchise Association）公布今年2月的超商營業額，既有店舖的營業額與去年相比，增加2.6%，也就是8026億日幣，呈現連續2個月增長。受到新型冠狀病毒的影響，口罩和衛生紙等需求急增，而且因為今年是閏年，營業日多一天，以及天皇即位後的首個天皇誕生日（23日）所帶來的假日消費增加，也對營收有所助益。

來客數則增加2.3％，從2019年9月以來，睽違5個月終於轉為增加，這是2012年2月（增加2.5%）之後，首次出現正向成長。關於各個商品類別的營業額，口罩和衛生紙、玩具等非食品類增加3.6%。由於學校暫時停課和遠距辦公等措施，產生「自宅囤積需求」，零食和米、泡麵等易於保存的食品也增加了3.8%。

每位來店顧客的平均購買金額僅增加0.3%，服務型的相關金額則大幅減少了12.2%，主要原因在於，為了預防新型冠狀病毒的感染擴散，許多活動相繼取消，較為高價的票券販賣減少之故。

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