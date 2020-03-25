無症狀是主流？ 鑽石公主號肺炎患者現異常黑影

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發生新型冠狀病毒集體感染的「鑽石公主號」確診乘客住院的自衛隊中央醫院（位於東京都世田谷區）於24日之前，整理出了104名陽性確診患者的案例報告。報告顯示，住院時陽性確診患者有8成是無症狀或輕症，但進行電腦斷層掃描（CT）後發現，約有半數患者肺部發現異常陰影，也有患者後來情況惡化。防衛省醫療專家指出：「或許這顯示以CT進行初期診斷是有效的。」

該省表示，這是國內最大規模的新型冠狀病毒案例分析報告，報告已刊登在該醫院網站上，供醫護人員閱覽。

該醫院針對船內PCR檢查呈陽性反應送醫的患者中，取得同意可公開資訊的104宗案例進行了分析。這些患者住院時出現最多的症狀依序為發燒與咳嗽。平均年齡為68歲，48%患有基礎疾病，其中又以高血壓最多。

住院時無症狀患者與輕症患者各佔約4成，重症患者約2成。但即使是無症狀或輕症患者，胸部CT檢查仍有約半數發現異常陰影，其中約有3分之2的案例症狀沒有發生變化，順利恢復，剩下3分之1則有惡化情形。也有些案例，在CT檢查時發現肺部有類似新型冠狀病毒患者的陰影，但PCR檢查卻呈陰性反應。



日本自衛隊中央醫院替醫療相關人士所設置的內網頁截圖。從中可以連結到新型冠狀病毒感染的104位確診案例的相關報告（取自自衛隊中央醫院網站）

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