東京確診個案爆增 都知事緊急呼籲別外出

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東京都於25日公布，新型冠狀病毒確診人數新增41人。都知事小池百合子於同日晚間召開緊急記者會，指出「現在處於爆發性感染重大局面」，要求都民本週末若非必要，請盡量避免外出。

東京都確診人數這幾天急遽增加，單日確診人數連續3天刷新紀錄，累計來到212人。

新增的41例確診案例中，傳染途徑不明者高達13例。小池知事抱有危機感地指出：「很可惜地，情況並不樂觀」、「為了防止爆發性感染（overshoot），還是需要都民努力配合」，要求都民平日盡量在家工作，晚上也盡量不要外出。

同時，小池也要求海外回國民眾須遵守隔離14天禁止外出的規定，對於都內的小型演唱會會場（live house），也會要求業者配合暫停營業。

至於已正準備開學的都立學校，小池也表示將會再次考慮應對措施。鄰縣人口出入頻繁是東京都的特徵之一，因此小池也會與鄰縣知事合作，共同商討最好的對策。

41位新增確診者中，有11人是台東區永壽綜合醫院的關係人士，東京都已進入該醫院進行檢查。另外有5人最近曾到過國外。



出席有關新型冠狀病毒防疫記者會的東京都知事小池百合子（3月25日夜，東京都廳）

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