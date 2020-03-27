關東圈籲周末避免外出 百貨企業齊跟進

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為防止新型冠狀病毒擴大感染，東京都於日前要求民眾本週末避免外出，許多企業與零售業者在26日紛紛祭出應對措施。在家工作的人數增加，部分百貨公司、電影院、遊樂園決定臨時歇業，超市與便利商店則是照常營業。

日立製作所於同日宣布，在東京都內據點工作的所有集團員工，原則上都將轉換為在家工作。札幌控股股份有限公司原定本月月底結束在家工作措施，將延長至4月30日。

大型百貨公司高島屋也按照政府要求，決定東京日本橋、新宿、橫濱的3間店鋪將於28、29日兩天臨時歇業，餐廳則是縮短營業時間。另一方面，崇光‧西武則是維持現行縮短營業時間的方針，週末也會進行營業。

綜合超市永旺公布，由於他們販售的是日常生活所需要的商品，因此週末將照常營業。目前已於部分店鋪縮短營業時間的伊藤洋華堂，週末也將照常營業。食品超市Life Corporation宣布，位於首都圈的121間店鋪將於28日至4月3日停止發放傳單，目的是「為了緩解店內擁擠的情況，並維持商品的穩定供應」。

便利商店部分，日本7‑Eleven、LAWSON、全家便利商店除部分店舖外，基本上將照常營業。大型外食企業部分，雲雀餐飲集團（SKYLARK HOLDINGS）旗下家庭餐廳「Gusto」在都內進行深夜營業的共275家店舖，週末2天將於晚上12點結束營業。

避免外出的指示也影響到了電影院，松竹於都內以及神奈川縣內營運的電影院將於28、29日兩天閉館，之後也將中止午夜場的上映。西武控股股份有限公司也宣布，剛於21日恢復營業的豐島園（東京）、西武園遊樂場（埼玉縣所澤市）、橫濱八景島海島樂園（橫濱市），將從28日起暫時歇業。

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