首都圈肺炎感染風暴 東京周遭縣市籲少外出

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因應新型冠狀病毒擴大感染，東京都知事小池百合子於26日與埼玉、千葉、神奈川、山梨各縣知事召開視訊會議，決定發表共同呼籲，要求各地區居民避免不必要的外出。對「爆發性感染」的擔憂擴及整個首都圈，繼東京都之後，各地也陸續採取防止擴大感染的強力措施。

共同呼籲強調，為了避免確診人數急遽增加導致「都市封鎖」，民眾除盡量避免外出之外，尚須「避免出入空氣不流通、人群密集的密閉空間」、「自主停辦活動」、「實施時差通勤（挪開上班時間）以及在家工作」、「不易察覺感染的年輕人須審慎行動」。

共同呼籲發表前，神奈川縣便已配合東京都，要求縣民週末避免外出，實施在家工作，並將活動延期等。知事黑岩祐治在記者會上表示，「現在是防止擴大感染非常重要的時期」。埼玉縣也呼籲民眾週末避免不必要的外出，千葉、山梨兩縣則是呼籲居民不要前往東京都。



東京都知事小池百合子（右）在與埼玉、千葉、神奈川、山梨各縣知事舉行電視會議後，呼籲市民減少外出（3月26日午後、東京都廳）

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