東京奧運明年7月再開幕？ 各國籌備或許最充足

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東京奧運決定延期1年左右舉辦，3月28日訪問大會相關人士得知，開幕儀式最有可能於2021年7月舉辦。型冠狀病毒的感染正在全世界持續擴散之中，一般認為目的在於獲得更多的籌備時間。

大會組織委員會的會長森喜朗，在同一天參加民間電視台的節目時曾提到：「因為都是在夏季舉辦，應該是在6～9月之間。我想下周內會達成某種程度的結論。」

東京奧運原本預定在今年7月24日舉行開幕儀式，但受到新型冠狀病毒在全世界肆虐的疫情影響，日本首相安倍晉三與國際奧會（IOC）的會長巴赫（Thomas Bach），在本月24日就「大約延期1年」達成共識。

各國際單項運動總會（IF）等組織在和原本相同的夏季開幕之外，也提出了避開炎熱夏日的春季開幕，以及9～10月的規畫案。國際奧會的會長巴赫也提到：「正在考慮包含夏季的所有選項。」根據相關人士消息，向國際奧會支付高昂費用拿下轉播權的美國國家廣播公司（NBC），顯示出在夏季舉辦的意向。

2021年7～8月原本預定舉辦游泳和田徑的世界錦標賽，但國際游泳總會和世界田徑總會皆共同顯示出對於調整日期的彈性態度。

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