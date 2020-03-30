喜劇天王殞落！ 志村健染肺炎病逝享壽70歲

Newsfrom Japan

喜劇藝人志村健（Shimura Ken，本名志村康德，Shimura Yasunori）感染新型冠狀病毒，日前正與病魔搏鬥之中，卻在3月29日晚間11點10分，病逝於東京都內的醫院。享壽70歲，志村健出身東京都，葬禮將僅由親朋好友參加。

根據所屬事務所表示，志村健從3月17日開始身體產生倦怠感，同時也告知出現發燒和呼吸困難等症狀，3月20日診斷出肺炎而入院治療。3月23日確診感染新型冠狀病毒，持續接受治療。從3月21日開始即失去意識，也無法開口說話。

志村健先生曾經以實習身份參加搞笑團體「漂流者」（ザ・ドリフターズ），在1974年接替荒井注成為正式成員。他在電視搞笑節目『八點！全員集合』裡演唱歌曲「東村山音頭」，以及和加藤茶共同表演的鬍子舞等演出，成為大受歡迎的藝人。其後更創造出「笨蛋殿下」和「怪叔叔」等獨特角色，獲得跨越世代的大眾喜愛。

他曾演出許多冠上自己名字的諸多節目，如「加藤茶和志村健的心情電視」和「志村健沒問題！」。最近也曾擔任「天才！志村動物園」的主持人，更決定主演預定於今年12月公開上映的山田洋次導演的電影「電影之神」，但先前已經因染病而宣布辭演。



喜劇藝人志村健

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]