肺炎找房難！ 日本房仲緊急推出線上找房

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近來，多家房屋仲介公司開始加速引進線上商談與看房的IT服務。一般而言，找房子時人們常會多次拜訪房仲，並進行實地看房，但為了防止新型冠狀病毒擴大感染，政府要求人們避免不必要的外出，使得在自家找房子的服務加速普及。

三菱地所Residence公司（東京）於23日引進了線上接待客戶的服務，以都心地區新建的分售公寓為對象，可透過電話詢問客戶有興趣的房子，並在客戶端電腦上展示房屋照片與格局圖面。由於新型冠狀病毒影響導致營銷中心客戶減少，該公司便比當初計畫提早1年引進了該系統，據表示，目前已陸續有客戶申請使用該服務。

提供不動產網路平台服務的LIFULL公司，也對加盟店提供「線上看房」系統，員工可透過視訊通話，將房屋內外側景象展現給客戶觀看。為了對憂心客戶減少的加盟店提供支援，該公司從3月開始限期免費提供該服務，新引進該服務的店鋪在全國超過200家。

提供中古不動產買賣仲介服務的GA technologies公司，也從3月開始正式引進公寓投資線上面談，不僅客戶無須來店，員工也可在家工作，線上進行商談。

房屋買賣與租賃花費不小，客戶總免不了要親眼確認房屋。但三菱地所指出，「也有客戶因住得較遠等理由而難以親自來店」，可見潛在的線上化需求今後或許還會提高。



透過平板電腦在線上來跟不動產進行商談示意圖（GA technologies提供）

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