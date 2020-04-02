肺炎病例年輕化！日出現0歲重症幼兒

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山梨縣政府於1日公布，縣內1名未滿1歲的女童確診感染新型冠狀病毒，症狀為重症，目前在山梨大學附屬醫院加護病房（ICU）接受治療。女童雙親並未感染，縣政府正在調查感染途徑。

女童於3月31日心肺功能停止，緊急送醫，電腦斷層掃描（CT）發現有肺炎跡象而進行檢查，確認為陽性反應。記者會上，院長武田正之表示，「肺炎跡象相當輕微，不太可能是病毒導致心肺停止」，而女童亦無慢性疾病。

東京都於1日新增66宗新型冠狀病毒確診案例，其中10歲至30歲佔4成，年輕人有增加趨勢。此外，大阪府新增34例，福岡縣新增32例，兩者都刷新了單日確診人數紀錄。

北九州市方面，曾有確診患者住院的門司區新小文字醫院，有17名員工確診感染，疑似是院內感染。位於茨城縣神栖市的福利設施則有7名使用者及員工確診感染，千葉縣身心障礙設施「北總育成園」入住者曾定期前往使用該福利設施。茨城縣政府認為可能是群聚感染。

死亡人數部分，1日埼玉縣川口市新增1人死亡，茨城縣亦有2位患者死亡，包含郵輪乘客在內，國內死亡案例達到了80例。

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