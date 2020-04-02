穩定口罩供給 安倍出手一戶分配兩個口罩

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安倍晉三首相1日在新型冠狀病毒感染症對策總部會議上宣布，將針對全國超過5000萬戶民眾，每戶發放2個布口罩。關於何時發放，安倍表示「下下週以後，會從確診人數較多的都道府縣開始依序發放。」對於老人設施、身心障礙設施以及國中小學，也將發放需要的數量。

安倍說明，「會有效利用日本郵政全戶配送系統」，這是指日本郵政提供的服務，可對所有住戶發送郵件，之前對北海道部分地區發放口罩時也是使用這個系統。為了確保口罩數量，會把從生產業者購買口罩這一項，列入預計下週通過決議的額外經濟對策裡。

對於做出發放口罩決定的理由，安倍表示，「這是因為雖然我們估計每月口罩供應量可達7億片，但由於需求急遽增加，導致店鋪仍呈現缺貨的情形。」

安倍強調，「布口罩可以重複使用，在應對口罩需求上相當有效」，並請求民眾諒解，「我們知道數量或許還不夠用，需要清洗也會造成一些不便，但仍希望盡早採取一些措施來減輕國民的不安。」

對於醫療用手術口罩部分，安倍也說明，「下週將額外發放1500萬片。」



在新型冠狀病毒感染症對策本部記者會上發言的日本首相安倍晉三（左、4月1日於首相官邸）

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